عميد بلدية المليطانية يبحث تفعيل نادي المجد

البيضاء 29 نوفمبر 2018 (وال) – بحث عميد بلدية المليطانية عبدالرحيم البدري في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة ، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بوزريدة، والمدير العام للهيئة عبدالمجيد سلطان تفعيل نادي المجد الرياضي الثقافي.

وصرّح البدري ـ لوكالة الأنباء الليبيةـ أنّ الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين ،تناول كل مايتعلّق بالشأن الرياضي في البلدية، مضيفا أنه تم تهنئة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لاستلام مهامه.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سالم بوزريدة، استلم مهامه وفق القرار الوزاري رقم (705) ، والصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقّتة.(وال – البيضاء) س خ/ أ د

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