الاتّحاد المصراتي يجتاز المحلّة برباعية

مصراتة 29 نوفمبر 2018 (وال) – اجتاز فريق الاتّحاد المصراتي الأول لكرة القدم ضيفه فريق المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون ردّ، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الأول للمجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مصراتة.

الحكم “فوزي المنير” توسّط هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء ،وكانت طموحات كل فريق ،هي الظفر بنقاط المباراة كاملة، فكانت الأفضلية في وسط الملعب للاتحاد المصراتي، الذي اعتمد على تحركات “أحمد القديري “و “رويد بن حامد” بالإضافة إلى رشاقة وحيوية “محمد القابسي”، في المقابل، المحلة ظلّ معتمداً كثيراً ، على سرعة وتحركات “سراج الهلودي” وزميله “علي الطاهر”.

تزايد تحرّكات لاعبي الاتّحاد المصراتي ،وظهر واضحاً على المدرب “جلال الدامجة” تنظيم صفوف الفريق والترتيب في الهجمات بطريقة منسقة، ومن كرة ملعوبة من منتصف الملعب للمهاجم “أحمد القديري”، استقبل الأخير الكرة وتقدّم نحو مرمى المحلة محرزاً ،بذلك أوّل أهداف الاتّحاد المصراتي في الموسم الكروي الجديد هذا العام.

إلا أن “سراج الهلودي” حاول تغيير لوحة الأهداف كثيراً، لكنه لم يفلح أمام صلابة وتمركز مدافعي الاتحاد المصراتي، في حين نجح الفريق المستضيف ، من تسجيل ثاني الأهداف ،وكان ذلك برأسيّة “رويد بن حامد” الماكرة، إثر صناعة من صاحب الهدف الأول “أحمد القديري” الذي لعب الكرة وكأنها في حصة تدريبية، وكان ذلك عند الدقيقة (37) .

المحلّة رمى بكل أوراقة الهجومية، من أجل العودة للمباراة أو تقليص الفارق على الأقل، وكاد اللاعب “علي الطاهر” في الدقيقة (39) فعل ذلك وتذليل الفارق، لكن يقظة وبراعة الحارس “محمد اللافي” حالة دون أن تهتزّ شباكه.

وفي الدقيقة (42) من الشوط الأول شهدت إضاعة فرصة ثمينة للمحلة، حيث ظهر الحارس “محمد اللافي” مجدداً ويمارس تألقه ويحرم اللاعب “سراج الهلودي” من تقليص الفارق، ليعلن بعدها حكم اللقاء “فوزي المنير” صافرة الشوط الأول بتقدّم الاتحاد المصراتي بثنائية.

الشقّ الثاني من المواجهة، اختلف فيه أداء المحلة بشكل مغاير تماماً باحثاً عن زيارة مرمى “محمد اللافي”، لكن الردّ يأتي سريعاً من “أحمد القديري” الذي توغّل داخل منطقة جزاء المحلة ،ووضع كرته في الشباك الخالي ،بكل اقتدار وذلك عند الدقيقة (57) محرزاً ثالث الأهداف والثاني له شخصياً.

المهد الهجومي للاتحاد المصراتي تواصل، واستمر على نفس النهج الهجومي، حيث ضاعف اللاعب “مصدق العمامي” النتيجة بهدف رابع ،وذلك عند الدقيقة (70) ، ومعه تنتهي المباراة برباعية نظيفة للاتحاد المصراتي، ( وال – مصراتة ) س أ/ أ د

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