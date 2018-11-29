انقطاع الكهرباء يتسبب في تأجيل مباراة المدينة واليرموك

طرابلس 29 نوفمبر 2018 (وال)- شهدت مباراة فريقي المدينة واليرموك التي أقيمت مساء الأربعاء، بقاعة طرابلس الكبرى، ضمن حساب الجولة الأولى من المرحلة الأولى للدوري الليبي لكرة السّلة، انقطاع التيار الكهربائي بالكامل على القاعة والمنطقة المحيطة في العاصمة طرابلس.

هذا واتبع حكم المباراة اللوائح ،وانتظار المدة القانونية التي تنصّ على الانتظار ساعة ، من بداية لحظة الانقطاع حتى عودة التيار الكهربائي، والتي فيها لم يرجع التّيار الكهربائي، مما اضطرّ الحكم إلى تأجيلها إلى يوم الخميس، واستكمال ما تبقى منها من دقائق خلال (24) ساعة، كما تنصّ المادة القانونية لاتّحاد الليبي لكرة السّلة .

وقد انقطع التّيار الكهربائي في أولى مباريات الأسبوع الأول ، من الدّوري الليبي الممتاز لكرة السّلة في منصف الرّبع الثّالث بين المدينة واليرموك، وكان فيها فريق المدينة متفوّقاً بفارق (8) نقاط، بواقع (35) مقابل (27) نقطة، بينما انتهى الرّبع الأول لصالح المدينة بنتيجة (10) نقاط مقابل (9) نقاط، في حين تمكّن اليرموك من الظفر بنتيجة الرّبع الثّاني بفارق نقطة وحيدة بواقع، (13) نقطة مقابل (12) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول عادلة بينهما بواقع (22) نقطة مقابل (22) نقطة، فيما كانت نتيجة الرّبع الثّالث (13) نقطة مقابل (5) نقاط . (وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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