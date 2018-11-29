أسبوع ساخن جدا  

لعل الأسبوع المنقضي هو أبرز أسابيع 2018 لما حمل من أحداث وأرقام محلية، بداية من اجتماع المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي لكرة القدم، وحجب الثقة مؤقتاً عن رئيس الاتحاد جمال الجعفري وترقية نائبه الأول عبدالحكيم الشلماني لمهام الرئيس حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادي الشهر المقبل.

انتقالاً الأندية الليبية حيث حقق فريق النصر فوزاً عريضاً على حساب هلال جوب الجنوب سوداني بخمسة أهداف لهدف ليقطع أبناء العيساوي معظم المسافة نحو الدور 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

الجار الأهلي بنغازي حقق نتيجة ليست بالسيئة عندما فقد نتيجة لقائه في نواكشوط أمام نواذيبو بهدف لهدفين، لتبقى آمال فريق المشوار الطويل وافرة في مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

النتيجة الأكبر أفريقياً في تاريخ الكرة الليبية كانت بأقدام أبناء نادي الاتحاد بإمطارهم فريق ميراكل الجزر قمري بثمانية نظيفة كان نصيب الأسد منها للمرعب محمد زعبية الذي تكفل بتسجيل نصفها.

بعيداً عن كرة القدم حقّق البطل الليبيّ أبو عجيلة أبو راس ذهبيتين في بطولة كأس العالم لكمال الأجسام التي أقيمت بمدينة كلوج نابوكا الرومانية.

وتمكّن أبو راس من حصد الميدالية الذهبية الأولى في وزنه والثانية تحصّل عليها في منافسات بطل الأبطال في جميع الأوزان، كما أحرز البطل العالميّ بطاقة الاحتراف الثالثة للاعب وذلك ضمن البطولة المقامة برومانيا.

عالمياً تأجيل آخر لمباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز وهذه المرة مع عدم ذكر التاريخ والملعب والمستهدف، وسط جدل كبير في أوساط الرياضة في الأرجنتين.

في أوروبا ضَمِن يوفنتوس بطل إيطاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقتي التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة بعد فوزهما الثلاثاء على فالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري على التوالي، فيما ارتقى باريس سان جيرمان للمركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة الخامسة.

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