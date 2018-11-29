الأهلي بنغازي يفقِد لقاءَه أمام “إف سي نواذيبو” في دوري أبطال أفريقيا

نواكشوط 29 نوفمبر 2018 ( وال ) – فقد ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي لقاءه مع مستضيفه إف سي نواذيبو من موريتانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من رابطة الأبطال الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء بملعب شيخا ولد بيديا.

الأهلي تغلغل إلى اللقاء وكُلّه أمل ورغبة كبيرة ، في تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية تضمن له التّأهل مبكّراً إلى الدور الـ (32) من المنافسات ذاتها وتكرار ما فعله الفريق عام (2014) أفريقياً، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، سيما أن الفريق المستضيف بادر بالتسجيل بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وذلك بواسطة اللاعب “علي الشيخ فولاني”.

بعد هدف “فولاني” أخذت المباراة طابعًا آخر واتسمت بالإثارة والندية ،وتسابقا على إهدار الفرص ،خاصة من جانب لاعبي الأهلي من أجل تعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم “إف سي نواذيبو “على الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني من المباراة كثّف فيه الأهلي من الضغط على مرمى منافسه ، حيث شكّل ممثل ليبيا في دوري الأبطال من هجماته ، وأبعد الحارس “سليمان جلو” كرات عديدة وخطرة عن مرماه، إلى حين الدقيقة (51 )والتي نجح فيها اللاعب المحترف للأهلي الإيفواري “داهوو” من تسجيل هدف التعديل وتغيير لوحة الأهداف.

واستمرّ اللعب بين الأهلي ومستضيفه “إف سي نواذيبو” هجمة هنا وهجمة هناك، وتزايد رتم المباراة أكثر ، ومع بلوغ الدقيقة (87) استطاع اللاعب السنغالي “مصطفي با” ترجمة الهدف الثاني “لنواذيبو”، ليطلق بعدها الحكم التونسي “وليد الجريدي” صافة نهاية المباراة بتفوّق “نواذيبو “بهدفين مقابل هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب بين الفريقين ،سيكون في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على أرضية ملعب “بيترو سبورت” بالعاصمة المصريّة القاهرة.( وال – نواكشوط ) س أ/أ د

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