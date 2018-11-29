الصداقة ونجوم إجدابيا يستهلان الدوري الليبي بتعادل إيجابي

سرت 29 نوفمبر 2018 ( وال ) – استهل فريق الصداقة الأول لكرة القدم الوافد الجديد للدوري الممتاز مشواره في البطولة الليبية بتعادل إيجابي مع مستضيفه نجوم إجدابيا ،بنتيجة هدفين لمثلهما، وذلك لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدّوري الليبي لكرة القدم.

اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء ، على أرضية ملعب سرت توسطه الحكم ” محمد الجلالي ” بدأ واضحاً فيه رغبة فريق الصداقة افتتاح التسجيل، بعد أن كانت الملامح تشير إلى لقاء ،سيشهد جملة من الأهداف، ومع بلوغ الدّقيقة (3) من زمن الشّوط الأول نجح اللاعب عاشور شقلوف من ترجمة جهود زملائه، بهدف أول واضعاً بذلك الصداقة في المقدمة مبكراً.

نجوم إجدابيا تحرر من مناطقه الدفاعية مستخلصاً ، من عملية الضّغط الذي فرضه عليه الصداقة في بداية الشوط، حيث نظم النجوم خطوطه الثلاثة باحثاً عن تعديل الأمور والعودة للمباراة، وعند الدقيقة (12) يتمكن لاعب ناصر العروسي من تعديل النتيجة وواضعاً المباراة إلى نقطة البداية.

واحتسب حكم اللقاء الدولي “محمد الجلالي” في الدقيقة (38) ركلة جزاء لفريق الصداقة، لم يتمكّن اللاعب “محمد بوسيف” إيداعها الشباك في المرة الأولى، لكن اللاعب “عاشور شقلوف” ينجح في تكملتها داخل شباك الحارس “علي أعبيد الله”، لتنتهي بعدها مجريات الشوط الأول ، بتقدم الصداقة بهدفين لهدف.

النّصف الثّاني من اللقاء جاء كما كان متوقعاً ،سريعاً ولم يخلو من الإثارة، حيث تعدّدت الألعاب كثيراً من جانب لاعبي الفريقين، إذ كانت الأفضلية نسبيًا ، لفريق نجوم إجدابيا الباحث عن تعديل النتيجة، ونال ما يريد عندما سجّل له اللاعب ناجي شويقي هدف التعادل في الدقيقة (37) ، لتنتهي المقابلة بين الطرفين بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، ويتقاسم كلاهما نقاط المباراة، وتحصّل لاعب الصّداقة “عاشور شقلوف” على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، وذلك من صحيفة أخبار إجدابيا والتي دائماً ما تتجول في الملاعب الليبية لاختيار أفضل اللاعبين في مباريات الدوري. ( وال – سرت ) س أ/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال