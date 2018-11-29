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فوزنياكي: 2018 لم يكن هيناً

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثالثة عالميا عن الصعوبات التي واجهتها في ،2018 وطعم النجاحات التي حصدتها، وأبرزها بطولة أستراليا المفتوحة التي كانت اللقب الأول للدنماركية في مسيرتها ببطولات “غراند سلام”.

صاحبة الـ28 عاما بدت فخورة بنفسها في بداية حديثها مع موقع “تنس” لما واجهته من مصاعب خصوصا في ويمبلدون، فحينها لم تكن تشعر بأنها بأفضل حال، قبل أن تتعرض لبعض الألم في واشنطن.

وعن إصابتها قالت الدنماركية إنه رغم طمأنة الأطباء تأكد إصابتها بالاتهاب في المفاصل حرمها من خوض بطولة أميركا المفتوحة، قبل أن تنجح في تحقيق عودة مميزة وتنال لقب بكين في آخر المطاف وهو ما أكسبها أثرا إيجابيا لما عانته طيلة العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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