باريس سان جيرمان يضع صلاح ورفاقه في موقف حرج أمام نابولي

انتصر باريس سان جيرمان على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في للمباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث افتتح الإسباني خوان بيرنات التسجيل لأمراء باريس وضاعف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا النتيجة عند الدقيقة 37.

من جهته قلص الإنجليزي جيمس ميلنر الفارق للريدز، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلاً من الوقت الضائع للشوط الأول، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وبذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، وارتقى إلى مركز الوصافة في المجموعة الثالثة، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث، بعد أن توقف رصيده عند 6 نقاط، وسيكون على موعد، في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة، مع ضيفه نابولي الإيطالي، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

