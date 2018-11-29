بعثة الاتحاد تغادر مطار جزر القمر في رحلة العودة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطار جزر القمر ، اليوم الخميس في طريق العودة إلى دولة تونس الشقيقة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب أمام ميركل دي بندران التي جمعت الفريقين بدور الـ 64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بملعب موروني.

وحسم الاتحاد المباراة التي أقيمت خارج الديار، بثمانية أهداف نظيفة، حملت توقيع محمد زعبية ” 4 أهداف” ، وهدف لكل من سالم روما ، وربيع الشادي ، والمعتصم صبو، وعبدالعاطي العباسي.

وتعتبر نتيجة الاتحاد من أكبر النتائج التي يحققها فريق ليبي بالمسابقات الإفريقية خارج الديار، كما أن قوة وسيطرة الاتحاد حجمت فريق ميركل دي بندران الذي لم تظهر له أي أنياب خلال شوطي المباراة، لضعف الإمكانيات الفنية والبدينة للاعبين.

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