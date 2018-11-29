المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يصل للقاهرة استعدادا للمشاركة بكأس أفريقيا

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر خارجي قصير استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أفريقيا للكرة الشاطئية التي تنطلق الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ .

وتضم البعثة 19 فردا، وهم حسين حبيب- رئيس الوفد، و محمد بحر- رئيس لجنة الشاطئية، وعماد بيزان- مدرب، وأحمد شوبير- مدرب حراس، وعبد الحكيم المزداوي- مشرف، وماشاء الله حويل- إداري، وعبدالمنعم- دكتور الفريق، والرياضيين هم :

هشام اعمارة – محمد التاورغي – عادل الشريف- زهير المنقاوي – عبدالحميد ابورقيقة – عبدالحميد المريمي- عصام زايد – وليد ارحومة – محمد حمودة – عبدالرحيم البوعيشي – اسلام عبدالله – طارق قطيط .

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية يشارك في المجموعة الثانية صحبة نيجيريا والسنغال وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الأولى كل من مصر، البلد المضيف، والمغرب وساحل العاج ومدغشقر.

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