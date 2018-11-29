تحت شعار “الإبداع والتطوير”.. الأولمبياد الليبي الخاص ينظم الملتقى الأولى

ينظم الأولمبياد الخاص الليبي، الملتقى الأول تحت شعار (الإبداع والتطوير)، بقاعة فندق باب البحر، حيث يقام العديد من الأنشطة في هذا الملتقى منها محاضرة، عن أهمية التدخل المبكر للعلاج الغذائي للأطفال الذين لديهم متلازمة داون، تلقيها الدكتورة سهير دندي وعرض موسيقي لفرقة مدرسة روح العطاء للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مرئي يحمل عنوان الإبداع الرياضي لأبناء الأولمبياد الخاص الليبي.

ووجه الأولمبياد الخاص الليبي دعوة لكل وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية هذا الحدث والمساهمة في التوعية برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ، التي شرفت ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية.

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