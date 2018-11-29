ماذا قال “زعبيه” بعد السوبر هاتريك في ميركل دي بندران بالكونفيدرالية؟

عبر محمد زعبيه، مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه العميد بثمانية أهداف نظيفة على مضيفه فريق ميركل دي بندران في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء على ملعب العاصمة موروني بجزر القمر في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال زعبيه، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، عقب الفوز الساحق، :”الحمد لله على هذا الفوز الكبير والحمد لله على التألق اليوم وتسجيل 4 أهداف لكي أساهم مع زملائي الرياضيين في تحقيق هذا الفوز خارج الديار”.

وأضاف :” بالطبع أنا سعيد بتسجيل 4 أهداف ولكن سعادتي بفوز فريق الاتحاد بثمانية أكثر لأن مصلحة الفريق هي الأهم دائما”، وتابع أن الجميع تألق اليوم بداية من الرياضيين والطاقم الفني والإداري وساهموا في هذا الفوز الكبير”.

وفي ختام تصريحاته وجه زعبيه حديثه إلى جماهير الاتحاد واعدا إياهم بتقديم مباريات جيدة في بطولة الكونفيدرالية وتحقيق الفوز في الاستحقاقات القادمة والمنافسة على البطولة من أجل إسعاد الجماهير العريضة للاتحاد في جميع أنحاء ليبيا.

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