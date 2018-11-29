منتخبنا الوطني الأول يتقدم في التصنيف الشهري للفيفا

تقدم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ، مركزا واحدا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكر القدم “”فيفا” ليحتل فرسان المتوسط المركز 104 على المستوى العالمي في التصنيف الجديد، برصيدـ 1217 نقطة.

وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الـ 99 عالمياً في تصنيف الشهر قبل الماضي، قبل أن يحتل التصنيف الـ105 عن الشهر الماضي.

يأتي هذا التقدم في التصفيف الشهر للفيفا بعد الفوز الكبير الذي حققه فرسان المتوسط بنتيجة 8 / 1 على السيشل خارج الديار بالجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية