الاتحاد يوقّع عقد رعاية مع شركة إماراتية

وقّع نادي الاتحاد، الخميس، اتفاقا مع شركة اتحاد العالمية الإماراتية، لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبيّن النادي، على صفحته الرسمية، أنه بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة التسييرية موسى الشيباني مع رئيس الشركة في الاجتماع الذي عُقد بدولة الإمارات، فإن اسم الشركة سيظهر على قمصان الفريق الأول خلال الموسم الحالي 2018-2019.

يُذكر أن نادي الاتحاد أعلن، في وقت سابق، أنه بصدد الترتيب مع رجل الأعمال الإيطالي وصاحب شركة “Fci” “أنطونيو فيوري” لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في النادي.

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