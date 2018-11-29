السراج يؤكد ضرورة الاهتمام بالأندية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة في الشأن الرياضي، وأن تحظى الأندية الرياضية بالرعاية والاهتمام لتقدم دورها الحيوي الذي يشمل أدوارا ثقافية وتربوية، ويضمن الاستفادة من طاقات الشباب.

واستعرض السراج مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، ملخصا حول برامج الهيئة وتنفيذ المشاريع المدرجة، وما يقابلها من عراقيل، وخطط تطوير الأداء العام للهيئة، ودعم المؤسسات الرياضية.

يُذكر أن المجلس الرئاسي قد أجرى تغييرا وزاريا، في أكتوبر الماضي، عيّن فيه القنطري رئيسا لهيئة الشباب والرياضة خلفا لزياد قريرة.

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