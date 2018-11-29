تحديد مواعيد دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص
حدد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي 20 من ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لمنطقة بنغازي .
وقال رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي “إبراهيم الشلماني” إن المسابقة ستنطلق بمشاركة 10 فرق .
وأضاف الشلماني – لأخبار ليبيا 24 – تم الاتفاق مع الأندية على آلية المسابقة بحيث تكون من مجموعة واحدة .
وأشار إلى أن مباريات المسابقة ستلعب على ملعب شهداء بنينا ، وإذا استلزم الأمر سنلعب على ملعب المرج بعض المباريات .
وختم فترة القيد ستقفل يوم 15 من ديسمبر المقبل على أن تفتح خلال العاشر من يناير العام المقبل .
وبحسب القرعة فإن الجولة الاولى من المسابقة ستكون على النحو التالي :
الحرية – الرجمه
النجم الساحلي – خالد بن الوليد
السلاوي – الإصرار
السد – السلفيوم
المجاهد – السواعد
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