دوري الآمال.. إصرار توكرة يتفوق على المختار برباعية

بنغازي-العنوان

تفوق فريق آمال الإصرار توكرة لكرة القدم على منافسه نادي المختار بنتيجة 4 مقابل 1 في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء على ملعب شهداء بنينا، وذلك ضمن الأسبوع الثالث لدوري فئة الآمال لكرة القدم في موسمه الجديد (2018 – 2019)، والذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي بنغازي.

وقال مدرب فريق الآمال، محمد الدلح، “إن اللاعبين قدموا مستوى أكثر من رائع وانضباطية واضحة في اللعب”، معربا عن رضاه على ما شاهده من تكتيك ولياقة عالية للاعبين رغم صغر سنهم.

وأضاف الدلح، أن مجريات الشوط الأول للقاء انتهت بتقدم الإصرار توكرة بنتيجة ( 3-0 ) وفي الشوط الثاني، على الرغم من طرد أحد لاعبين النادي في أول عشر دقائق من الشوط إلا إنهم ورغم النقص العددي تمكنوا من الاستحواذ على مجريات اللقاء وفي زيادة الغلة التهديفية بهدف آخر في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية