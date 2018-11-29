اخبار الرياضة

مدرب مصري يقود سلة النصر 

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي النصر بشكل رسمي مع المدرب المصري “أمير إبراهيم” لقيادة فريق كرة السلة بالنادي .

وأكد رئيس جهاز كرة السلة في نادي النصر ، “أحمد التركي” ، أن إدارة النادي اتفقت بشكل نهائي مع المدرب المصري “أمير إبراهيم” ، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي خلال منافسات الموسم الجاري.2018_2019، مضيفاً أن المدرب وصل لبنغازي للبدء في مهامه .

يشار إلى أن “أمير إبراهيم” (52) عام حائز على بكلوريوس في التربية الرياضية ، والعديد من شهادات الدرسات العليا لتدريب كرة السلة فيما يخض مساره الرياضي ، وسبق للمدرب وأن قاد الأهلي طرابلس الموسم الماضي ، وتحصل معه على كأس ليبيا ، وأشرف أيضاً على تدريبات المنتخب المصري تحت (18) سنة ، والعديد من الفرق المصرية إضافة إلى كل من نادي أحد السعودي، والمنتخب الوطني الليبي .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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