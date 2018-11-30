نتائج مجهولة يخبئها اجتماع العمومية

ترقّب كبير يحوم في أجواء الشارع الرياضيّ الليبي المتأهّب لمعرفة مصير صراع اتحاد الكرة والأندية، والتطوّرات التي جمّدت عمل رئيس الاتحاد جمال الجعفري ببيان من المكتب التنفيذي.

الجعفري ردّ في آخر تحرّك منه بدعوة لانعقاد عموميّة الاتحاد في مدينة سرت لكنّ المكتب التنفيذي أسقطه في اليوم ذاته، ما يجعل انعقاد العموميّة من عدمها محلّ شكّ وإنْ كانت الأندية تشدّد مطالبها بضرورة انعقادها.

سؤال آخر سيطرح إن تقرر إقامة الاجتماع، منْ سيترأّس الاجتماع: الشلماني بصفته النائب الأوّل والمكلّف حاليّا من المكتب التنفيذي؟ أمْ أنّ الجعفري يريد قصْم ظهر المكتب التنفيذي الذي تراجع عن دعمه ويسعى لإلحاقهم به بعيدا عن مقرّ اتّحاد الكرة.

يأتي هذا في وقت دخلت فيه الأندية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز بعدما عارضت بشدّة انطلاق المسابقة لمشاكلها المباشرة مع رئيس اتحاد الكرة الذي يسجّل سابقة لم تعرفها ليبيا، فرغْم إعفائه من منصبه من المكتب التنفيذي يرأس الجعفري اتحاد شمال أفريقيا وهذا ما يدعو المتابع على طرح سؤال آخر، هل الجعفري سيستمرّ في منصبه الإقليمي وهو معفى على الصعيد الداخليّ؟ كلّها أسئلة ستجد الإجابة في القريب العاجل.

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