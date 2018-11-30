اخبار الرياضة

المدينة يحصد النقاط الثلاث من رفيق في الدوري الممتاز

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المدينة منافسات الدوري الممتاز بطريقة مثالية بعد أن تمكن من حصد أول 3 نقاط على حساب رفيق، في مباراة حسمها أبناء جمال خميس بنتيجة هدفين لهدف.

على ملعب الأكاديمية “بجنزور” بادرالمدينة بالتسجيل عن طريق فؤاد التريكي بعد أن سدّد كرة ثابثة على طريقة الكبار، أسكنها يسار حارس رفيق، ليضعف بعدها كابتن المدينة عمر عريبي النتيجة لأصحاب الأرض، وينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد، لكن الضيوف تمكن من إحراز هدف تذليل الفارق في الدقيقة الـ77 ولكن ذلك لم يكن كافيا، ليسجل المدينة أول ثلاث نقاط في رصيده في بداية تعتبر مثالية لأبناء شارع عمر المختار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك