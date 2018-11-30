المدينة يحصد النقاط الثلاث من رفيق في الدوري الممتاز

بدأ المدينة منافسات الدوري الممتاز بطريقة مثالية بعد أن تمكن من حصد أول 3 نقاط على حساب رفيق، في مباراة حسمها أبناء جمال خميس بنتيجة هدفين لهدف.

على ملعب الأكاديمية “بجنزور” بادرالمدينة بالتسجيل عن طريق فؤاد التريكي بعد أن سدّد كرة ثابثة على طريقة الكبار، أسكنها يسار حارس رفيق، ليضعف بعدها كابتن المدينة عمر عريبي النتيجة لأصحاب الأرض، وينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد، لكن الضيوف تمكن من إحراز هدف تذليل الفارق في الدقيقة الـ77 ولكن ذلك لم يكن كافيا، ليسجل المدينة أول ثلاث نقاط في رصيده في بداية تعتبر مثالية لأبناء شارع عمر المختار.

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