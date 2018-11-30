الأخضر يفوز على التحدي في الدوري الممتاز

حقق فريق الأخضر انتصاره الأول في الدوري المُمتاز على ضيفه نادي التحديّ بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس لحساب الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

على أرضية ملعب شيخ الشهداء دخل فريق الأخضر وعيونه على النقاط الثلاث، وكان له ذلك بعد 20 دقيقة برأسية محكمة من منصور رزق بعد عرضية مثالية من عمر شحات، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الخضراوي، في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض المحافظة على النتيجة من خلال التمركز في الخطوط الخلفية لصدّ هجمات التحدي الذي حاول تعديل النتيجة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

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