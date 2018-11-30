قمّة الليغا بشعار وقف نزف النقاط

تأخذ مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كلّ موسم طابعا خاصا بها، فهي قمة مصغرة لها من التقاليد ما يجعلها الأبرز في الجولة الرابع عشرة، وبما أنّ الفريقين في أمسّ الحاجة للنقاط ستكون موقعة مستنسخة من مواجهات الفريقين سابقا من الناحية التنافسية.

ريال مدريد الجريح محليّا والمتفوّق على الواجهة الأوروبية، يعلم أنّ هدر مزيد من النقاط من شأنه أن ينحدر بالفريق لمراتب لا تليق بالقلعة البيضاء، لذا سيكون سولاري مطالبا بفعل كلّ شيء على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

فالنسيا الفاقد لفرصة المنافسة أوروبيا والعائد بخيبة من تورينو بعد خسارته من اليوفي سيتحوّل للعاصمة الإسبانية طامعا في أخذ نصيبه من الريال، ويرى الفوز مشروعا وفقا لمعطيات الموسم وفرضياته .

ثلاث نقاط فقط هي التي تفصل بين الفريقين، ريال مدريد يحتل المركز السادس، والخسارة إن حصلت ستتراجع به إلى منتصف الجدول لقُرب الفرق الأخرى منه في الترتيب، أمّا فالنسيا صاحب السبع عشرة نقطة؛ فيُدرك أنّ العودة للمنافسة على مركز أوروبي هذا الموسم تبدأ من هذه المباراة التي سترتقي به في الجدول نوعيا وستساهم في تصحيح مسار الفريق الفائز في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم من أصل ثلاث عشرة مباراة.

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