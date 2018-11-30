هل يوقف البنفسجي مدّ البيانكونيري؟

امتحان جديد محفوف بنوع من المخاطر ليوفنتوس سيخوضه هذا الأسبوع بملعب أرتيميو فرانكي بفلورنزا، عندما يواجه صاحب الأرض فيورنتينا في أقوى مباريات الجولة الرابعة.

صاحب الصدارة سيدخل لقاء السبت بأسبقية واضحة وفوارق كبيرة عن خصمه، فالسيدة العجوز تتزعم الكالتشيو حتّى الآن ولم تتعرّض سوى لتعثر وحيد كان على شكل تعادل.

ومن الجهة الأخرى يقدّم الفريق البنفسجي موسما محترما لم يتعرّض فيه إلا لثلاث هزائم لا يودّ أن يجعلها أربعا، رغم القوة الضاربة التي يتسلّح بها اليوفي الذي سجّل هجومه ثمانية وعشرين هدفا ولم تستقبل شباكه أكثر من ثمانية أهداف.

المحافظة على سلسلة خالية من الهزائم لفريق أليغري تعدّ من مطالب الموسم الطويل لعكس الفرق الشاسع بين زعيم إيطاليا والفرق المنافسة، ولكن لجمهور فلورنزا من الطموح الكبير والجرأة ما تجعلهم يطالبون بضرب دفاعات اليوفي بهجمات كييزا وجيوفاني سيميوني لتكبيد الضيوف هزيمتهم الأولى رغم صعوبة ذلك.

وتعدُّ المواجهة بداية لسلسلة شاقة لبطل إيطاليا حيث سيلعب للفيولا ثمّ يواجه إنتر ومن بعده تورينو وروما وأتلنتا، ما يعني أنّ المباراة للفوز ولا شيء سواه.

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