رغم الإشادة .. كوفاتش مهدد بالإقالة

أشاد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيغيه بالمدرب الحالي للفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، لكنه ألمح إلى إمكانية إقالته في حال تواصل تردّي المردود بشكل عام للفريق البافاري.

رومنيغيه وفي مجمل تصريحاته لصحيفة “بيلد” تمنى أن يستمر المدرب الكرواتي مع الفريق حتى 2020، ولا تتم إقالته في يناير، مبديا إعجابه بالروح الإيجابية التي يتحلى بها في غرفة تبديل الملابس التي يعرفها جيدا حينما مثل الفريق كلاعب.

رئيس البايرن تحدث أيضا عن مرونة المدرب الجاهز دائما للتغيير بما يتماشى مع مصالح الفريق وباعثا برسالة له بأن المركز الخامس لا يناسب الفريق في نهاية الموسم في إشارة لضرورة تعديل وضعية الفريق المترنح منذ بداية الموسم.

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