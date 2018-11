المتوسط:

تعرُّض لاعب الفريق فئة الأواسط لكرة القدم، أحمد يونس الورفلي لإصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهر .

حيث اوضحت الفحوصات الطبية وجود كسر في القدم أثناء المبارة التي جمعت بين فريقنا مع أهلي بنغازي مساء الأمس .

وفضّل الجهاز الطبي مغادرة الورفلي إلى مركز طبي متخصّص؛ للوقوف على حالة اللاعب بشكل نهائي، والتأكد من سلامته.

