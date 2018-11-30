سلة الهلال تستهل مشوارها في الدوري الليبي بالفوز على خالد بن الوليد

بنغازي 30 نوفمبر 2018 ( وال ) – أستهل فريق الهلال لكرة السلة مشواره في البطولة الليبية بتفوق على جاره خالد بن الوليد بفارق نقطتان وبواقع 58 مقابل 56 نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الأول للمجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2018 /2019.

هذا وجمعت المباراة التي جرت يوم – أمس الخميس – في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، ورغم أنها مباراة افتتاحيه بالدوري إلا أنها جاءت سريعة بين لاعبي الفريقين، فالهلال دخل اللقاء بطموح التفوق ولا غير ذلك، بينما خالد بن الوليد تسلل إلى اللقاء وكله أمل ورغبة في تحقيق نتيجة مرضية.

المواجهة هذه المرة كانت مختلفة عن كل مرة، وعادة ما تشير الأفضلية لمصلحة فريق الهلال، لكن موازين القوة اختلفت هذا الموسم، فخالد بن الوليد يبدو الأفضل والهلال يظهر بعيداً عن ثوب الهلال الحقيقي.

تذوق طعم التتويج

الربع الأول من اللقاء بدأ فيه النضج واضحاً لفريق خالد بن الوليد بعد الإضافة المهمة التي قام بها هذا الموسم والمتمثلة في أحمد البيجو ومهند جمال لاعبان وسبق لهما أن تذوقا طعم التتويج، ونقلا هذه الثقافة إلى خالد بن الوليد، حتى و إن كان ذلك أمام فريق الهلال الذي سيطر على مجريات الربع الأول للقاء منهياً الربع لصالحه بنتيجة 22 مقابل 15 نقطة.

الربع الثاني من المقابلة، ظهر خالد بن الوليد بشكل مغاير تماماً عن سابقة، حيث استطاع لاعبوه في الظفر بنتيجة الربع الثاني بفارق ثلاثة نقاط، وبواقع 11 مقابل 8 نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول هلالية بنتيجة 30 مقابل 26 نقطة.

النصف الثاني من المباراة، تزايدت فيه الإثارة والتشويق أكثر بين الفريقين، وأصبح الأداء أكثر سرعة وحماس، وأرتفع نسق المباراة أمام أنظار المتابعين الذين توقعوا بأن اللقاء سيكون على الهلال سهلاً، إذا وجد أمام فريق مستفيد كثيراً من خدمات الإضافات التي قام بها الفريق، لينتهي الربع الثالث بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 15 مقابل 15 نقطة،

الربع الأخير من اللقاء شهد تشويق حتى الثواني الأخيرة، وشهد أيضا غياب تام لنجم الهلال محمود الزوي الذي لم يتمكن إلا من تسجيل 8 نقاط، في حين استطاع خالد بن الوليد من تحقيق الفوز في الربع الرابع بنتيجة 15 مقابل 13 نقطة، لتكون المحصلة النهائية لصالح الهلال بنتيجة 58 مقابل 56 نقطة.

البيجو والبرعصي الأميز

المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، وخالد أحنيش حكماً ثانياً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثالثاً سجل خلالها 114 نقطة تقاسمها الفريقان، حيث تميز في هذا اللقاء لاعب فريق خالد بن الوليد أحمد البيجو مسجلا أعلى النقاط في المباراة بتسجيله 23 نقطة، يليه لاعب الهلال رشاد أحمد البرعصي بتسجيله 12 نقطة باللقاء.( وال – بنغازي ) س أ/ س ع

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