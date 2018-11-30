الأخضر يتصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على التحدي

البيضاء-العنوان

حصد الأخضر أولى 3 نقاط، وضعته في صدارة المجموعة الأولى، وذلك بعد انتصاره الأول في الدوري الممتاز على ضيفه التحدي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم يوم الخميس على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

ودخل الأخضر، المباراة مهاجما لأجل افتتاح النتيجة وبعد عدة فرص نجح المدافع منصور رزق من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 عن طريق رأسية محكمة من المدافع، بعد تلقيه عرضية مثالية وجميلة من اللاعب عمر شحات.

في الشوط الثاني دخل الفريق متراجعا نوعا ما واستمر في حفاظه على النتيجة ولم تسنح له فرص حقيقية لإحراز هدف آخر.

وأجرى مدرب الفريق المغربي، فؤاد الصحابي، عدة تغيرات، حيث استبدل، كل من محمد موسى ويوسف فزان وسعيد النائلي، بدل حسن ماتا وعمر شحات وأبوبكر المغربي.

واستمر اللقاء بين الفريقين بتقدم الأخضر إلى حين إعلان الحكم نهاية المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية