تقرير: لا مفأجات في انطلاق بطولة السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت فرق الأهلي طرابلس، والهلال، والمروج، واليرموك، في تحقيق الانتصار يوم أمس الخميس في الجولة الافتتاحية للمرحلة الأولى لمسابقة الدوري الليبي لكرة السلة .

الأهلي طرابلس يكسب الدربي

فعلي أرضية القاعة الكبرى في طرابلس نجح الأهلي طرابلس في افتتاح مشاركته في مسابقة الدوري بفوز على غريمة التقليدي الاتحاد بنتيجة 69-52 في مباراة غاب عنها الجمهور .

الربع الاول من المباراة حسمه الاهلي طرابلس 16-11 وواصل الاهلي تفوقه في الربع الثاني 33-30 وواصل الاهلي طرابلس التفوق في الربعين الثالث والرابع على التوالي 49-43 وليحسم اللقاء بفوز مستحق .

الهلال يحسم لقاء خالد بن الوليد بصعوبة

نجح فريق الهلال في افتتاح المسابقة بفوز صعب على حساب خالد بن الوليد بنتيجة 58 مقابل 56 في مباراة شهدت اثارة بالغة إلى الثواني الأخيرة .

الربع الأول، انتهي لصالح الهلال 22- 15 وحاول خالد بن الوليد التقدم في النتيجة بعد تفوقه في الربع الثاني 11-8 والتعادل في الربع الثالث 12-12، وجاء الربع الاخير لمصلحة خالد بن الوليد 15-13.

المروج يكتسح التحدي ويجتاز 100نقطة

حقق المروج فوز كبير على التحدي بنتيجه 117 مقابل 40 وهي اول مباراة يجتاز فيها احد الفرق حاجز 100 نقطة في المسابقة .

واحتضنت صالة المرج للألعاب الرياضية المباراة بعد غياب طويل عن احتضان المباريات .

اليرموك يتفوق على المدينة

حقق فريق اليرموك الفوز على منافسه المدينة بنتيجة 56-53 في مباراة لعبت يوم الأربعاء بالصالة الكبرى في طرابلس، واستكملت يوم الخميس بعد انقطاع الكهرباء، وتأتي المباراة لحساب الدولة الأولى للمجموعة الأولي .

ختام الجولة الاولى بدربي بنغازي

وستختتم منافسات الدولة الأولى من المسابقة يوم الأحد المقبل بلقاء دربي مثير يجمع الأهلي بنغازي والنصر على أرضية مجمع سليمان الضراط في بنغازي .

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