أندية تنس الطاولة تستعد للبطولة المحلية بطرابلس

يستعد نادي راسكو ونادي شباب النوفلية لتنس الطاولة للتحول إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في البطولة المحلية التي سيتم من خلالها اختيار العناصر التي ستمثل المنتخب من جميع الفئات

الناديان ورغم حداثة تأسيسهما التي تعود لألفين وأربعة عشر تحصلا على العديد من البطولات المحلية والخارجية، نذكر منهم بطولة بنغازي وأيضا المرتبة الرابعة على مستوى الوطن العربي للناشئين وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تحصل نادي راسكو على المركز الثالث عربيا.

كل هذه الإنجازات حصدها اللاعبون رغم نقص الإمكانيات والتجهيزات والدعم حتى أبسط المستلزمات، مثل توفر مكان ملائم للتدريب، حيث يقومون بالتمارين في مسرح مدرسة الحرية براس لانوف حسب ما جاء على لسان المدربين واللاعبين .

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