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أندية تنس الطاولة تستعد للبطولة المحلية بطرابلس

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد نادي راسكو ونادي شباب النوفلية لتنس الطاولة للتحول إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في البطولة المحلية التي سيتم من خلالها اختيار العناصر التي ستمثل المنتخب من جميع الفئات

الناديان ورغم حداثة تأسيسهما التي تعود لألفين وأربعة عشر تحصلا على العديد من البطولات المحلية والخارجية، نذكر منهم بطولة بنغازي وأيضا المرتبة الرابعة على مستوى الوطن العربي للناشئين وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تحصل نادي راسكو على المركز الثالث عربيا.

كل هذه الإنجازات حصدها اللاعبون رغم نقص الإمكانيات والتجهيزات والدعم حتى أبسط المستلزمات، مثل توفر مكان ملائم للتدريب، حيث يقومون بالتمارين في مسرح مدرسة الحرية براس لانوف حسب ما جاء على لسان المدربين واللاعبين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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