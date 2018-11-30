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دوري كرة السلة: الهلال يتفوق على خالد بن الوليد

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن مجمع سليمان الضراط المباراة الأولى في افتتاح الدوري المحلي لكرة السلة بين فريق الهلال وخالد بن الوليد، حيث عادت الغلبة للهلاليين بخمس وثمانين نقطة مقابل ست وخمسين.

أرباع المواجهة جاءت مثيرة لآخر اللحظات رغم الحذر الواضح من بعض اللاعبين الجدد من كلا الطرفين، وعادت نتيجة الربع الأول للهلال بواقع اثتنين وعشرين مقابل خمس عشرة لخالد بن الوليد، وفي الربع الثاني انتفض خالد بن الوليد واقتلع النقاط الإحدى عشرة مقابل ثمان ثم حافظ على مستواه أمام قوة الخصم ليخرج الربع الثاني بتعادل خمس عشرة مقابل خمس عشرة، ورغم فوز خالد بن الوليد في آخر فترة إلا أن الغلبة عادت للهلال بفارق سلة واحدة

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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