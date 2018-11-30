دوري كرة السلة: الهلال يتفوق على خالد بن الوليد

احتضن مجمع سليمان الضراط المباراة الأولى في افتتاح الدوري المحلي لكرة السلة بين فريق الهلال وخالد بن الوليد، حيث عادت الغلبة للهلاليين بخمس وثمانين نقطة مقابل ست وخمسين.

أرباع المواجهة جاءت مثيرة لآخر اللحظات رغم الحذر الواضح من بعض اللاعبين الجدد من كلا الطرفين، وعادت نتيجة الربع الأول للهلال بواقع اثتنين وعشرين مقابل خمس عشرة لخالد بن الوليد، وفي الربع الثاني انتفض خالد بن الوليد واقتلع النقاط الإحدى عشرة مقابل ثمان ثم حافظ على مستواه أمام قوة الخصم ليخرج الربع الثاني بتعادل خمس عشرة مقابل خمس عشرة، ورغم فوز خالد بن الوليد في آخر فترة إلا أن الغلبة عادت للهلال بفارق سلة واحدة

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