يوفنتس يسعى لضم هذا اللاعب مجانا

عبر نادي يوفنتس الإيطالي عن رغبته في ضم البلجيكي موسى ديمبيلي لاعب توتنهام هوتسبير إلى صفوفه دون مقابل خلال فترة الانتقالات المقبلة

وأبدى بطل إيطاليا رغبته في التعاقد مع اللاعب البلجيكي نظرا لانتهاء عقده مع فريقه الحالي آخر الموسم

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن إدارة السيدة العجوزتبذل قصارى جهدها لاستقدام ديمبلي بشكل مجاني كما كان الحال مع لاعبين عدة انضموا للفريق العريق من بينهم البرازيلي داني ألفيس.

يذكر أن لاعب تونتهام كان هدفا لإنتر ميلان عوضا عن الكرواتي إيفان بريسيتش الذي اقترب موعد رحيله حسب الموقع.

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