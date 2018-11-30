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يوفنتس يسعى لضم هذا اللاعب مجانا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر نادي يوفنتس الإيطالي عن رغبته في ضم البلجيكي موسى ديمبيلي لاعب توتنهام هوتسبير إلى صفوفه دون مقابل خلال فترة الانتقالات المقبلة

وأبدى بطل إيطاليا رغبته في التعاقد مع اللاعب البلجيكي نظرا لانتهاء عقده مع فريقه الحالي آخر الموسم

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن إدارة السيدة العجوزتبذل قصارى جهدها لاستقدام ديمبلي بشكل مجاني كما كان الحال مع لاعبين عدة انضموا للفريق العريق من بينهم البرازيلي داني ألفيس.

يذكر أن لاعب تونتهام كان هدفا لإنتر ميلان عوضا عن الكرواتي إيفان بريسيتش الذي اقترب موعد رحيله حسب الموقع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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