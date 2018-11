المتوسط:

أعلن نادي الأهلي بنغازي وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمقر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة .

وأضاف النادي ، أن البعثة وصلت إلى مقر إقامتها في القاهرة بعدما لعبت ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا” .

وأكمل النادي ،” أن البعثة انطلقت رحلتها من مطار نواكشوط على تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الجمعة ، لتصل إلى مطار قرطاج بتونس ومن ثم تنطلق منه إلى مطار القاهرة ، لتصل اليوم على تمام الساعة 4:00 المساء ، في رحلة استغرقت حوالي 16 ساعة” .

The post بعثة ” الأهلي بنغازي ” تصل مقر إقامتها في القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية