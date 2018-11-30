اخبار الرياضة

بعثة ” الأهلي بنغازي ” تصل مقر إقامتها في القاهرة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن نادي الأهلي بنغازي وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم  لمقر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة .

وأضاف النادي ، أن البعثة وصلت إلى مقر إقامتها في القاهرة بعدما   لعبت ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا” .

وأكمل النادي ،” أن البعثة انطلقت رحلتها من مطار نواكشوط على تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الجمعة ، لتصل إلى مطار قرطاج بتونس ومن ثم تنطلق منه إلى مطار القاهرة ، لتصل اليوم على تمام الساعة 4:00 المساء ، في رحلة استغرقت حوالي 16 ساعة” .

 

The post بعثة ” الأهلي بنغازي ” تصل مقر إقامتها في القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك