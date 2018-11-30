الشلماني: ما حدث في الاتحاد الليبي لكرة القدم ملف يجب إغلاقه

قال الرئيس المؤقت للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، إن ما حدث في أروقة الاتحاد الليبي الفترة الماضية ملف يجب أن يُغلق، وأن استمرار الخلافات ليس في صالح عمل الاتحاد.

وطالب الشلماني في تصريحات إعلامية، الخميس، أعضاء الاتحاد بعدم الالتفاف حول شخص، والعمل بقوة من أجل ليبيا، خصوصا بعد تجديد الثقة في كل اللجان السابقة بالاتحاد للعمل بوتيرة أسرع.

وأضاف الشلماني أن ما فعله أعضاء المكتب التنفيذي هو تطبيق المادة 36 فقرة رقم 1 التي تنص على إيقاف أي عضو من أعضاء الاتحاد بما فيهم رئيس الاتحاد نفسه، وليس حجب الثقة عنه وفق النظام الأساسي.

يُذكر أن الشلماني تسلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت بعد إيقاف المكتب التنفيذي لرئيس الاتحاد جمال الجعفري السبت الماضي على خلفية مخالفته للنظام الأساسي للعبة في ليبيا.

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