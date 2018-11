سحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون.. والمغرب مرشح لاستضافتها

خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الغانية أكرا، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم نهائيات أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات.

وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة البطولة، سلبيا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية.

وفتح الاتحاد الإفريقي طلب عرض جديدا للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف لنسخة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.

وتطرقت وسائل الإعلام بانتظام إلى أن المغرب الذي خسر رهان استضافة مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا)، هو البديل المحتمل للكاميرون، وذلك لتوفر بنيات تحتية هائلة فيه، وأيضا لاستقراره الأمني.

