اخبار الرياضة

عملاق بافاريا يحقق مداخيل قياسية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق بايرن ميونخ باقة جديدة من النجاحات في سوق المال بعيدا عن نتائجه داخل الملعب، بعد أن كشف عملاق إقليم بافاريا عن مجموعة من الأرقام القياسية الجديدة.

رأس مال النادي البافاري ارتفع بما يقارب الـ17 مليون يورو ، إذ بلغ 657.4 مليون يورو بعدما كان 640.5 مليون يورو في الموسم الماضي، كما جنى كبير الكرة الألمانية 30 مليون يورو تقريبا في الموسم الماضي 2017-2018 ، بينما قُدّر احتياطي النادي البافاري بحوالي 460 مليون يورو.

من جهة أخرى سجل النادي البافاري رقما ضخما بلغ 291 ألف عضوية بما يفوق أيّ ناد آخر في القارة الأوروبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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