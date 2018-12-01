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أوتيمار يقود السويحلي للفوز على الأولمبي في الممتاز

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق السويحلي الفوز في أوّل ظهور له في الدور الممتاز، على حساب فريق الأولمبي بنتيجة 3-2.

على أرضية ملعب مصراته افتتح النادي الأولمبي النتيجة في الدقيقة الخامسَ عشرة ليتمكن بعدها البرازيلي اوتيمار من تعديل الكفة للسويحلي قبل أن يضاعف عبد الحي أبو الشرود النتيجة لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأوّل بتقدم السويحلي بهدفين مقابل هدف.

في بداية الشوط الثاني تمكّن السويحلي من تعديل النتيجة لكنّ هدف اوتيمار البرازيلي الثاني والثالث لفريقه حسم المباراة، ومنح السويحلي النقاط الثلاث في بداية المشوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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