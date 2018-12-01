أوتيمار يقود السويحلي للفوز على الأولمبي في الممتاز

حقق فريق السويحلي الفوز في أوّل ظهور له في الدور الممتاز، على حساب فريق الأولمبي بنتيجة 3-2.

على أرضية ملعب مصراته افتتح النادي الأولمبي النتيجة في الدقيقة الخامسَ عشرة ليتمكن بعدها البرازيلي اوتيمار من تعديل الكفة للسويحلي قبل أن يضاعف عبد الحي أبو الشرود النتيجة لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأوّل بتقدم السويحلي بهدفين مقابل هدف.

في بداية الشوط الثاني تمكّن السويحلي من تعديل النتيجة لكنّ هدف اوتيمار البرازيلي الثاني والثالث لفريقه حسم المباراة، ومنح السويحلي النقاط الثلاث في بداية المشوار.

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