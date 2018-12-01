السيتي يتطلع لتعزيز الصدارة

يتطلع مانشستر سيتي لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يتحول لمواجهة بورنموث لحساب الأسبوع الرابع عشر

السيتي سيبحث في هذه المباراة عن فوزه الثاني عشر وتجنب السقوط الأول أمام أصحاب الأرض، ويعاني الفريق السماوي من بعض الغيابات المؤثرة كالبلجيكي كيفين دي بروين والفرنسي بينجامين ميندي بسبب الإصابة كما تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي برناندو سيلفا من عدمها، أما أصحاب الأرض فسيحاولون إرباك الخصم بخطف ولو نقطة تساعدهم في تحقيق مبتغاهم بالبقاء ضمن الفرق المنافسة على المراكز الأوروبية

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