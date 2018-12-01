اخبار الرياضة

السيتي يتطلع لتعزيز الصدارة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتطلع مانشستر سيتي لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يتحول لمواجهة بورنموث لحساب الأسبوع الرابع عشر

السيتي سيبحث في هذه المباراة عن فوزه الثاني عشر وتجنب السقوط الأول أمام أصحاب الأرض، ويعاني الفريق السماوي من بعض الغيابات المؤثرة كالبلجيكي كيفين دي بروين والفرنسي بينجامين ميندي بسبب الإصابة كما تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي برناندو سيلفا من عدمها، أما أصحاب الأرض فسيحاولون إرباك الخصم بخطف ولو نقطة تساعدهم في تحقيق مبتغاهم بالبقاء ضمن الفرق المنافسة على المراكز الأوروبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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