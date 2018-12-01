(شاهد الصور) انطلاق مسابقة الكرامة الأولى لاختراق الضاحية في بنغازي

بنغازي-العنوان

انطلقت اليوم السبت، ببنغازي مسابقة الكرامة الأولى لاختراق الضاحية، بمشاركة وحدات وأفراد الكلية العسكرية ومراكز تدريب القوات المسلحة، وتبلغ مسافة المسابقة حوالي الخمسة كيلو مترات.

وشارك في المسابقة التي تنظم تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مراكز تدريب الأبيار، وطبرق، وترهونة، وسلوق، والمرج، وإجدابيا.

كما شارك في المسابقة التي كانت نقطة انطلاقتها من ميناء بنغازي البحري بمنطقة وسط البلاد حتى ساحة الكيش، متدربي الكتيبة 106، واللواء 73 مشاة والكتيبة 155.

ومن المنتظر أن تنظم المسابقة بشكل سنوي في مدن ليبية مختلفة.



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