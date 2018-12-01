السويحلي يقلب تأخره بهدف في الدوري الليبي

مصراتة 01 ديسمبر 2018 ( وال ) – ظفر فريق السويحلي بأول ثلاثة نقاط له في الدوري الليبي لكرة القدم، عندما قلب تأخره بهدف إلى ثلاثة على ضيفه الأولمبي، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الأول للمجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الجمعة – بملعب مصراتة الدولي.

السويحلي والأولمبي أحد عمالقة فرق المجمعة الأولى دخل اللقاء وجهاً لوجه مع بداية صافرة البطولة الليبية، ، حيث أن توسطه الحكم عبد الباسط شهوب، ومنذ البداية بدأت الملامح تشير إلى أن اللقاء سيحمل الكثير من المعاني التهديفية، لأعب الأولمبي أحمد الحداد آراد عند الدقيقة 14 توجيه تهديد شديد اللهجة للحارس علي شنينة فمنح بذلك فريقه الأولمبي الهدف الأول.

ضغط السويحلي باحثاً عن تعديل النتيجة وتقدم إلى مرمى مهند الدوكالي ودفاعاته في أكثر من مناسبة، مستدرجاً بهذا الضغط مدافعي الأولمبي على ارتكاب المحذور فكان لهم ما أرادوا باصطياد ركلة جزاء تقدم لها البرازيل أوتيمار، لكن يقضة وبراعة الحارس مهند الدوكالي حال دون دخول الكرة الشباك متصدياً لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم عبد الباسط شهوب، وذلك عند الدقيقة 23 .

الموقف بعد ركلة الجزاء تطلب تصحيح الأوضاع فكان للاعب البرازيل أوتيمار أن عوض إضاعته لركلة الجزاء بتوقيعه هدف التعادل، وذلك عند الدقيقة 28 ، الضغط المباشر كان مرادفاً للخطورة من السويحلي وعبد الحي أبو الشرود أربك حسابك الأولمبي وحارس مهند الدوكالي بتسجيله الهدف الثاني باللقاء وذلك عند الدقيقة 35 ، لينتهي زمن الشوط الأول بتفوق السويحلي بهدفين لهدف.

في الحصة الثانية من اللقاء السويحلي ظل مهاجماً بغية تسجيل ثالث الأهداف، والأولمبي لم يقف مكتوف الأيدي وشن العديد من الهجمات لكنهم وجدوا الحارس على شنينة بالمرصاد فبقي الأمر على ما هو عليه.

الدقيقة 50 عاد المحترف البرازيلي للسويحلي أوتيمار مجدداً ليتمكن من إضافة الهدف الثاني له شخصياً والثالث لفريقه، قبل أن يقلص الأولمبي الفارق في الدقيقة 83 وذلك عن طريق اللاعب عبد العزيز الصويعي، لتستمر بعدها المباراة دون خطورة تذكر حتى أنهى عبد الباسط شهوب اللقاء بتفوق السويحلي على الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.( وال – مصراتة ) س أ/ ع ع

الصور من الصفحة الرسمية لنادي السويحلي

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