سلة المروج تعبر التحدي بـ 77 نقطة

المرج 01 ديسمبر 2018 (وال) – عبر فريق المروج الأول لكرة السلة ضيفه فريق التحدي بفارق 77 نقطة وبواقع 117 مقابل 40 نقطة، وذلك لحساب الجولة الأولى من مباريات المرحلة الأولى للمجموعة الثانية،ضمن دوري كرة السلة الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الخميس – بقاعة المرج للألعاب الرياضية.

الاستفادة من الإضافات

منذ بداية اللقاء ظهر واضحاً وجلياً أن المروج أفضل حالاً من التحدي،مستفيداً من عامل الأرض والجمهور ومن الإضافات التي دعم بها الفريق للمنافسة على لقب الدوري، وأنهى صاحب الأرض والجمهور فريق المروج الربع الأول متقدماً بفارق 27 نقطة وبواقع 31 مقابل 4 نقاط، وعزز المروج المدجج بالعديد من اللاعبين المهرة تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 61 مقابل 17 نقطة للتحدي،.

واصل المروج انتفاضته وتقدم كثيراً لاعبوه نحو لوحة الهدف الخاصة بالتحدي، وذلك من أجل توسيع الفارق، ونال ما يريد عندما تمكن أبناء المدرب صلاح السوكني من إنهاء الربع الثالث لمصلحتهم بنتيجة 85 مقابل 28 نقطة، ودخل المروج إلى الربع الأخير بنفس الروح ونفس النسق الذي بدأ عليه المباراة، ولم يغير من طريق أٍسلوب لعبه ليختم أخر الأرباع لصالحه بنتيجة117 مقابل 40 نقطة.

تألق ميلز

المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من حكم أول عبد العزيز الماقوري، و ومحمد بن صريتي حكماُ ثانياً وأحمد إبراهيم حكماً ثالثاً، تألق فيها وتميز اللاعب الأمريكي ريد ميلز، وفي أول ظهوراً له نجح اللاعب الأمريكي أن يكون أعلى مسجلي النقاط باللقاء وذلك بتسجيله 17 نقطة في 14 دقيقة، هذا وكالمعتاد تألق وتميز في المروج إيضاً كل من الثاني صهيب عبد الحفيظ الذي سجل 14 نقطة، وكذلك وجدي مصطفي الذي نجح أن يسجل 13 نقطة في المباراة. (وال – المرج ) س أ/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال