برأسية أحفيتر شباب الجبل يتفوق على الأنوار

بنغازي 01 ديسمبر 2018 ( وال ) – قاد المدافع مروان أحفيتر فريقه شباب الجبل إلى فوزاً مهماً على مستضيفه الأنوار بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

سيطرة متبادلة

شهد الشوط الأول من المباراة التي جرت – أمس الجمعة – سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب ، وحاول كل منهما الاستحواذ على منطقة وسط الملعب، واستطاع كلاهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة دون إحراز أهداف ، ليطلق بعدها الحكم محمد الشلماني صافرته منهياً النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل التسجيل في الحصة الثانية.

النصف الثاني من اللقاء كان أكثر سرعة وحيوية منذ البداية ، أذا كانت المبادرة في التهديد لفريق شباب الجبل عندما سدد مدافعه أنس مصطفي كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت الخشبات الثلاثة بأمتار قليلة ، وكأنها أنظار للحارس أمبارك محمد ورفاقه بأنه الهدف يلوح في الأفق.

كثف شباب الجبل من هجماته وأغلق منطق ة الدائرة بواسطة المالي المحترف في صفوف إدريس تراوري ، وعند بلوغ الدقيقة 58 من الشوط الثاني ومن خط مباشر نفذه البديل أنيس سالم داخل عملية المناورات للأنوار يتمكن المدافع مروان أحفيتر من اقتناص بضربة رأسية ماكرة استقرت وخادعة الحارس أمبارك محمد.

الأنوار بعد هدف أحفيتر تحرر من الدفاع ومن الضغط المرسوم عليه، ب ل ظل متقدماً نحو المهاجمة ونظم لاعبوه ، بقيادة لاعب الوسط حامد الطيب أكثر من هجمة بالتعاون مع ثنائي المقدمة فتحي الفزاني ومنذر محمد، لكن كل الهجمات افتقدت إلى التركيز وظهر عليها طابع التسرع في مجمل أوقات المباراة، لتذهب جميعها في يد الحارس المتمركز جيداً لشباب الجبل عبد الرحيم شحات، لتنتهي بعدها المباراة بتفوق أبناء قورينا بهدف دون رد.

إنذارات اللقاء

المباراة التي توسطها الحكم محمد الشماني بمساعدة كل من مساعد أول عبد العاطي العبد، ومحمد بلعم مساعد ثاني، وعماد أخريش حكماً رابعاً ، بالإضافة إلى عبد الحفيظ العقوري مراقباً لها، أشهر فيها خمس كرت صفراء ، حيث تحصل على الإنذارات من جانب شباب الجبل كل من أحمد فرج و المحترف المالي إدريس تراوري، فيما تحصل على إنذارات من فريق الأنوار كل من فتحي الفزاني، ومنذر محمد، بالإضافة إلى رامي محمد علي. ( وال – بنغازي ) س أ/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال