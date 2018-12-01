“الزميل القديم” يتوعد صلاح في الديربي

أرسل الزميل السابق للنجم المصري محمد صلاح تحديا له قبل موقعة “ديربي ميرسيسايد”، التي ستجمع ليفربول بغريمه أيفرتون ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

وقال مدافع إيفرتون لوكاس دين أنه يعرف صلاح جيدا، عندما لعبا سويا في صفوف روما في 2016، وأنه مترقب لمواجهة النجم المصري في موقعة الفريقين الأحد، حسب ما نشر موقع “جول”.

وقال المدافع الفرنسي: “هو (صلاح) شخص جيد جيدا ولاعب جيد، ولكنك تلعب كرة القدم لتقدم كل ما لديك أمام اللاعبين الكبار”.

وأضاف: “أنا أعرف محمد صلاح لأننا لعبنا سويا عاما واحدا في روما”.

وأكد دين أنه أتى للدوري الإنجليزي بهدف مواجهة أفضل المهاجمين في العالم، لأنه الدوري الأقوى في العالم، وفقا له.

ويتوقع أن تشهد مواجهة ليفربول وأيفرتون صراعا “خاصا” على جهة اليمين، حيث سيتم تكلفة الظهير الأيسر دين بمراقبة صلاح.

ويستضيف ليفربول إيفرتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، حيث يسعى ليفربول بالإبقاء على ملاحقة مانشستر سيتي في الدوري.

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