“براعم الشروق” يفوز على الوطن العربي

التقى فريقا شروق الزنتان والوطن العربي أبوعيسى على أرضية ملعب الزنتان بالمنطقة الغربية، ضمن الجولة الأولى لدوري كرة القدم لفئة البراعم، حيث عادت الغلبة للشروق بهدفين مقابل هدف.

الشوط الأول لم يشهد تهديدا كبيرا للمرمي لكلا الطرفين رغم شدة التنافس والمحاولات العدّة للتهديف، لكنّ التعادل السلبيّ كان سيد الموقف حتى آخر الدقائق.

الفترة الثانية من زمن المباراة شهدت تحولات شتى وحركة كبيرة من اللاعبين، ومن مخالفة حرة لبراعم الشروق سدّدها اللاعب يوسف العدل بنجاح في شباك حارس مرمى الوطن العربيّ، منح فريقه هدف التقدّم وبعد دقائق من افتتاح النتيجة، عزّز اللاعب عبد الله أبو ستة بتسديدة قوية التقدّم بهدف ثان وقبل نهاية المباراة بقليل سجّل براعم الوطن العربي هدف تذليل الفارق، لتنطلق صافرة الحكم الدولي وحيد الجحاوي معلنة نهاية المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية