المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يفوز على بطل مصر وديا

فاز منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية علي نظيرة فريق الاعلاميين بطل الدوري المصري لكرة القدم الشاطئية بنتيجة “6-4” في المباراة التي أقيمت صباح اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض نهائيات كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر الحالي .

حملت أهداف منتخبنا الوطني توقيع كلا من اللاعب طارق أقطيط هدفين وعبدالحميد أبورقيقة هدفين بالاضافة الي هدفي اللاعب زهير المنقاوي .

الجدير بالذكر بأن مدرب منتخبنا الوطني “عماد بيزان” قد أشرك جميع لاعبي منتخبنا الوطني في هذه المباراة للوقوف على مدي جاهزيتهم للعرس القاري الافريقي .

