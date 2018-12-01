الكرة الشاطئية: المنتخب يفوز ودياً على بطل مصر

فاز منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية على فريق نادي الإعلاميين بطل مصر بستة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي جمعتهما خلال المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب الليبي في القاهرة استعدادا لبطولة كأس أفريقيا التي ستقام خلال الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وبدأ الفرسان بتدريباتهم يوم الجمعة بقيادة المدرب الوطني عماد بيزان على ملعب نادي الإعلاميين بالقاهرة بمجموعة متكاملة وأجواء حماسية.

الجدير بالذكر أن إلى جانب المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية كل من منتخبات نيجيريا والسنغال وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الأولى كل من مصر، البلد المضيف، والمغرب وساحل العاج ومدغشقر.

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