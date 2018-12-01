اتّحاد القوة البدنيّة يُوافق على استقالة رئيسه

أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية ،على استقالة رئيس الاتّحاد “عبد المنعم بن حريز”، وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعيّة العموميّة، والذي عقد صباح اليوم السبت بمقرّ اتحادية حكّام بنغازي .

وقال “عبد المنعم بن حريز” إنه تقدّم بالاستقالة؛ بسبب ظروفه الخاصة، معبرًا عن شكره لأعضاء الجمعيّة العموميّة لتفهمهم ظروفه .

وأشار إلى أنه من خلال الاجتماع ،تم المصادقة على ميزانية الاتّحاد لعامي(2017م) و(2018م) إضافة إلى تقديم ميزانية (2019م) .

وأضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 ــ أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد ،برئاسة “منير مصطفى الشويهدي”، والنائب “أكرم البوعيشي” .

هذا وستستمر اللجنة التسييرية ،في مهامها لفترة شهرين ،ومن ثم يتم عقد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية.

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