ليبيا في المرتبة 104 عالميًّا في تصنيف “الفيفا” الشهري

تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى المرتبة 104 عالميًّا، حسب تصنيف نوفمبر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وحل منتخب ليبيا، وفق التصنيف الصادر من “الفيفا”، في المركز الـ 22 إفريقيًّا والـ 14 عربيًّا، في حين تصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية، وحلّ المنتخب السنغالي الأول إفريقيا، وجاءت بلجيكا الأولى عالميا.

يُذكر أن المنتخب الوطني حلّ في المرتبة الـ 105، في تصنيف أكتوبر الماضي، قبل أن يرتفع رصيده بعد انتصاره في لقائه الرسمي على منتخب السيشل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة 2019.

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