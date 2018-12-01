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تفوق أمال الأهلي بنغازي على جاره النصر ويواصل صدارته

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 01 ديسمبر 2018 (وال)- تفوق فريق أمال الأهلي بنغازي لكرة القدم صباح اليوم السبت، على جاره النصر برباعية نظيفة .

هذا وجاءت المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا، ضمن حساب الأسبوع السادس من الدوري الليبي لكرة القدم لفئة الأمال، وتناوب على تسجيلها كل من : أحمد الفزاني، وسعد الفاضلي، وعطية الحمري،   ومحمد اشتيوي .

وبهذه المباراة يواصل الأهلي بنغازي صدارته للترتيب برصيد 16 نقطة، بعد تفوقه في خمس مباريات وتعادلاً وحيداً . (وال- بنغازي) ع ف/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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