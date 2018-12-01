أواسط الحرية بسلوق يكتسح السهول برباعية نظيفة

سلوق 01 ديسمبر 2018 (وال)- تفوق فريق أواسط الحرية بسلوق على نظيره السهول برباعية نظيفة .

هذا وجاء هذا الفوز بعد تعثر فريق الحرية في آخر مباراتين بتعادلين، ليعود اليوم لفرض نفسه متصدراً وتعزيز فرصه للتأهله لدور السداسي .

وقد دخل فريق الحرية اللقاء تحت ضغط كبير، لأهمية اللقاء وخاصة وإن المبـاراة كانت لإثبات الذات وإنتزاع صدارة الترتيب .

وتناوب على تسجيـل الأهداف كل مـن : اللاعب عبد الكافي القطراني، وعبد الكريم إبريك، ومحمـد يوسف، وإبراهيم العوامي .

والجدير بالذكر، أن هذا الانتصار الذي حققه نادي الحرية جاء في الوقت النهائي، وذلك لأن وضع الفريق بدأ يهبط، وأن هذا اللقاء عزز من فرصته وتصدره للترتيب منفرداً برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات، وتعادلين وبدون خسارة .

هذا وعبر الطاقم الفني والإداري للفريق عن تفاؤله وسروره بما قدمه اللاعبين خلال المباراة، والنتيجة التي حققها الفريق ضد نادي السهول . (وال – سلوق) ع م / س ع/ ر ت

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