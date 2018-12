بعد مباراة برشلونة وآيندهوفن.. ميسي الأفضل في التشامبيونز ليغ

حاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

حيث أعلن الحساب الرسمي لمسابقة “التشامبيونز ليغ” عبر تويتر، فوز ميسي بالجائزة، بعد تقديمه لأداء رائع خلال مباراة فريقه برشلونة ومضيفه آيندهوفن الهولندي، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

هذا وسجل البرغوث هدفاً مذهلاً وصنع آخر خلال المباراة ليمنح الفريق الكتالوني الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وتأشيرة العبور إلى ثمن نهائي البطولة.

